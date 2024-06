Wetter in NRW Mix aus Sonne und Wolken bis zum Wochenende erwartet

Nach einem teils regnerischen Start in den Mittwoch können die Menschen in Nordrhein-Westfalen den Regenschirm erst einmal zu Hause lassen. Der Himmel bleibe am Mittwoch zwar grau, aber zumindest in der Nordwesthälfte höre es ab dem Mittag auf zu regnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Dazu erwarteten die Meteorologen Höchsttemperaturen zwischen 16 und 18 Grad.