Das Bibbern geht weiter Minusgrade in NRW halten an - weiter Warnung vor glatten Straßen

In den kommenden Tagen wird es in Nordrhein-Westfalen weiter meist kalt und trocken. Am Donnerstag ist es vielerorts sonnig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Essen mitteilte. Im Norden und Osten des Landes sowie in den höheren Lagen wird leichter Dauerfrost mit Werten zwischen minus drei Grad und null Grad erwartet, im Süden und Westen erreichen die Temperaturen bis zu plus zwei Grad. In der Nacht zu Freitag sollen die Temperaturen auf minus drei bis minus zehn Grad sinken, vereinzelt sind Schneeschauer möglich. Der Wetterdienst warnt vor glatten Straßen durch gefrierende Nässe.