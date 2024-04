Das sind die Aussichten Milde Temperaturen und viele Wolken in Nordrhein-Westfalen

Frische bis milde Temperaturen erwarten die Menschen in Nordrhein-Westfalen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, soll es am Mittwoch bei Temperaturen von 13 bis 16 Grad am Vormittag bewölkt bleiben. Im Hochsauerland werden nur 9 Grad erwartet. Im Norden kommt es zu Schauern, im Rest des Landes bleibt es trocken.