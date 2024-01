Wetter in NRW Milde Temperaturen und kein Regen zum Wochenstart

Zum Wochenauftakt ist es in Nordrhein-Westfalen nach Einschätzung von Meteorologen relativ warm und niederschlagsfrei. Unter Hochdruckeinfluss fließe aus Südwesten eine sehr milde Luftmasse in das Bundesland, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montagmorgen in Essen mit.