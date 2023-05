Das sind die Wetteraussichten Kühle Temperaturen und Regen am Dienstag in NRW

Das Wetter am Mittwoch und Donnerstag wird nach DWD-Angaben heiter bis wolkig und niederschlagsfrei. Am Mittwoch sagt der DWD bei Temperaturen von 13 Grad an der Weser und bis zu 18 Grad am Rhein ein sonniges Wetter voraus. In Hochlagen sollen es um die 11 Grad werden. Am Donnerstag wird es laut DWD noch etwas wärmer mit Tageshöchstwerten zwischen 19 Grad im Weserbergland und 24 Grad am Rhein.