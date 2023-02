Gättegefahr in NRW Warnung vor „gefährlichen Straßenverhältnissen“ zum Wochenstart

Für die Menschen in Nordrhein-Westfalen gilt zum Wochenstart vor allem auf dem Weg zur Arbeit wegen Glättegefahr besondere Vorsicht. In der Nacht zum Montag könne es laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nach Regen und leichtem Schneefall in den Hochlagen bei Temperaturen zwischen plus einem und minus vier Grad stellenweise gefährliche Straßenverhältnisse geben.