Wetter in NRW „So richtig schön wird es nicht“

Das Wetter am Wochenende wird wechselhaft. „Wir werden immer wieder etwas Regen oder ein paar Schauer haben“, sagte am Freitag eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes in Essen. Am Freitagabend sei auch mit Gewittern zu rechnen. „So richtig schön wird es nicht.“ Wenn man sich das erste EM-Spiel draußen ansehen wolle, dann möglichst unter einer Überdachung. Die Temperaturen können am Freitag 22 Grad erreichen, am Samstag und Sonntag bis zu 20 Grad.