Wetter in NRW Gewitter und Regen zum Start der Woche

In der Nacht zum Dienstag lassen die Schauer und Gewitter zunächst nach, bevor sie in der zweiten Nachthälfte einsetzen. Die Temperaturen fallen laut den Meteorologen auf 14 bis 11 Grad. Am Dienstag setzt sich das regnerische Wetter in Nordrhein-Westfalen fort. Der DWD meldet erneut Schauer und Gewitter mit Starkregen. Auch größere Hagelfälle sind nicht ausgeschlossen.