Wo ist der Sommer? Grau und nass – so wird das Wochenende in NRW

Am Samstag bleibe es bewölkt und zeitweise regnerisch. Am Nachmittag komme es zu weiteren Gewittern und stellenweise ebenfalls zu Starkregen. Dabei liege der Schwerpunkt voraussichtlich in der Südosthälfte von Nordrhein-Westfalen. Das Thermometer zeige indes maximal 22 bis 25 Grad an. Es wehe ein schwacher bis mäßiger Wind; bei Schauern und Gewitter seien auch starke Böen möglich.