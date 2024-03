Wetter in NRW Frühling mit Blüten und Vogelgesang – Zugvögel noch unterwegs

Im Phänologischen Garten des Landesumweltamts Lanuv in Essen ist der Frühling eingezogen: Dort steht ein Mandelbaum in rosa Blüte. „Wir sind schon recht früh unterwegs in diesem Jahr“, sagt Katja Hombrecher, die beim Lanuv für die beiden Gärten in Essen und Recklinghausen zuständig ist. In den 2007 und 2008 angelegten Gärten wachsen Dutzende Sträucher, Bäume und Obstgehölze. Ihre Entwicklung wird das ganze Jahr über genau beobachtet - als Indikator für den Klimawandel.