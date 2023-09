Das sind die Aussichten Freundliches Wetter zum Herbstanfang in NRW

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen können sich zum kalendarischen Herbstbeginn über viel Sonnenschein freuen. Die kommenden Tage werden freundlich, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen. Nachdem es am Samstag mit maximal 19 Grad noch vergleichsweise kühl sei, klettern die Höchsttemperaturen demnach am Sonntag und zum Wochenstart auf bis zu 23 Grad. Nach Auflösung der morgendlichen Nebenfelder sei es bis einschließlich Dienstag meist heiter bis sonnig und niederschlagsfrei, so die DWD-Expertin.