Wetter in NRW Es wird wärmer – das sind die weiteren Aussichten

Die bittere Kälte zieht zwar ab. Die Menschen in NRW müssen abgesehen von angenehmeren Temperaturen aber vorerst weiter mit eher unbeständigem Wetter leben. Am Samstagnachmittag und -abend ist es laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wechselnd bis stark bewölkt, vereinzelt sind sogar Gewitter möglich. In der Nacht zum Sonntag zieht aus Südwesten schauerartiger Regen herein.