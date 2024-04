Wetterwechsel in NRW Stürmisch und nass – so beginnt die neue Woche

Zum Wochenstart wird es in ganz NRW stürmisch und regnerisch. Grund ist eine Kaltfront, die sich schon Montagmorgen mit viel Wind ankündigt. Am Nachmittag treibt sie Gewitter und schwere Sturmböen vor sich her. Dazu bleibt es mit bis zu 14 Grad noch vergleichsweise mild, wie Meteorologin Jana Beck vom Deutschen Wetterdienst am Sonntag erklärte. Dafür wird der Dienstag mit acht Grad deutlich kühler. Der Sturm flacht dann zwar ab, es bleibt aber windig und mit Schauern und Gewittern nass. Der Rest der Woche zeigt sich der Vorhersage nach ähnlich. Sonne ist nicht in Sicht.