Wetteraussichten Sommerliche Temperaturen kehren zurück nach NRW

In der Nacht zum Mittwoch sinken die Temperaturen auf bis zu 10 Grad, dabei bleibt es weitestgehend trocken. Auch am Feiertag zeigt sich vielerorts die Sonne und es wird mit bis zu 28 Grad sommerlich warm. Dazu bleibt es fast überall trocken. In der Nacht kühlt es auf 14 bis 11 Grad ab.