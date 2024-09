Aussichten für NRW Wetterumschwung – es wird deutlich kühler

Sommer adé, der Herbst steht vor der Tür: In Nordrhein-Westfalen dürfte der Griff zu Jacke und Regenschirm in den kommenden Tagen wieder häufiger werden. Am Dienstag gibt es zunächst nur vereinzelt Regen, wie der Deutsche Wetterdienst berichtet. Am Abend ziehen dann Schauer von Westen auf. Mit 17 bis 19 Grad bleibt es noch mild. Auch in höheren Lagen können es noch 15 Grad werden.