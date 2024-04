Wetter in NRW In der neuen Woche kühlt es etwas ab – das sind die Aussichten

Der Dienstag beginnt stark bewölkt. Ostwärts zieht Regen durch. Später lockert es auf, nur im Westen sind auch am Abend noch Schauer möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 13 und 16 Grad im Westen und bis 18 Grad im Osten. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 7 bis 3 Grad. Am Mittwoch bleiben die Temperaturen ähnlich zwischen 14 und 17 Grad. Einzelne Schauer sind möglich, am Nachmittag lockert es auf. In der Nacht zum Donnerstag sinkt die Temperatur auf bis zu 2 Grad, und im Tal ist vereinzelt Frost am Boden möglich. Der Donnerstag startet laut Wetterexperten mit Wolken. Zeitweise soll Regen möglich sein bei Höchstwerten zwischen 16 und 19 Grad.