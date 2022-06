Bis zu 26 Grad möglich : Viele Wolken, aber nur selten Regen in NRW

Essen In NRW bleibt es erst einmal bewölkt, dafür aber größtenteils trocken. Am Wochenende wird es laut Deutschem Wetterdienst wieder etwas wärmer. Temperaturen bis zu 26 Grad sind möglich.

Zum Wochenende hin ziehen viele Wolken über Nordrhein-Westfalen, es bleibt aber meist trocken. Der Freitag startet zunächst wechselnd bis stark bewölkt, bevor es am Nachmittag etwas auflockert, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen am Donnerstag mitteilte. Bei Temperaturen von 20 bis 23 Grad werden vereinzelt Schauer erwartet. In der Nacht zum Samstag sind nur wenige Wolken am Himmel zu sehen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 14 und 9 Grad, im Bergland kühlt es auf bis zu 7 Grad ab.