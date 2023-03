Wetteraussichten in NRW Nach dem ungemütlichen Wochenstart – Dienstag weitgehend trocken

Am Mittwoch sorgt der Ausläufer eines Tiefdruckgebietes wieder für mehr Wolken über NRW und auch für Regen. Die Temperaturen steigen bei einem schwachen bis mäßigen Wind auf Werte von maximal 13 bis 17 Grad an; im höheren Bergland zeigt das Thermometer dann gemäß DWD zwischen maximal 9 und 13 Grad an.