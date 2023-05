Das war es mit Sommerwetter Starkregen und Gewitter in NRW zum Wochenstart erwartet

Ein regnerischer Wochenstart erwartet die Menschen in Nordrhein-Westfalen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte, startet der Montag zunächst trocken und wolkenfrei. Im Tagesverlauf verdichten sich ab Mittag die Wolken und es kommt immer wieder zu Regen und Gewittern. In den Gebieten östlich des Rheins sowie im Bergland wird vom DWD zudem vor starken Gewittern und Unwetter gewarnt. Teilweise kann es sogar hageln. Außerdem ist Starkregen möglich.