Wetteraussichten Die Woche in NRW startet mit Wolken und Regen

Ein regnerischer Wochenstart erwartet die Menschen in Nordrhein-Westfalen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte, startet der Montag zunächst trocken und wolkenfrei. Im Tagesverlauf verdichten sich ab Mittag die Wolken und es kommt immer wieder zu Regen und Gewittern. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 22 und 26 Grad, im höheren Bergland um die 20 Grad. In der Nacht regnet es vereinzelt und es kühlt auf Temperaturen zwischen 14 und 12 Grad ab.