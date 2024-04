Das sind die Aussichten Deutscher Wetterdienst warnt vor Sturm- und Windböen in NRW

So kann es etwa in der Region rund um Aachen sowie im Siegerland zu Sturmböen kommen. Diese können laut DWD Geschwindigkeiten zwischen 60 und 70 km/h aufweisen, in exponierten Lagen sogar bis zu 80 km/h. Durch die hohen Windgeschwindigkeiten besteht bei Spaziergängen und allgemein Aktivitäten draußen erhöhe Gefahr - etwa auch durch herabstürzende Äste und umherfliegende Gegenstände.