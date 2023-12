So sieht die Hochwasserlage aus Regenschauer, Blitz und Donner zu Silvester in NRW möglich

In den Hochwassergebieten in NRW lagen am Samstag noch fünf Pegelstände über dem Informationswert 3, ausschließlich im Bereich der Weser in Ostwestfalen. Das bedeutet, dass auch bebaute Gebiete drumherum in größerem Umfang überflutet werden könnten. Deutlich fallende Pegelstände gibt es vor allem am Rhein.