Bessere Aussichten Das Wetter wird heiter in NRW – wie die Temperaturen am Sonntag sind

In der Nacht zum Sonntag ist es demnach bereits zumeist gering bewölkt und niederschlagsfrei. Gebietsweise können sich bei acht bis 15 Grad Nebel- oder Hochnebelfelder bilden. Diese lösen sich am Tag zögerlich auf, danach ist es den Angaben zufolge bei 22 bis 26 Grad heiter und niederschlagsfrei. Die Nacht zum Montag ist gering bewölkt oder klar, am Tag wird es sonnig bei spätsommerlichen Temperaturen zwischen 25 und 29 Grad.