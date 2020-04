Wetter in NRW : Sonne und Sturm erwartet - Gefahr von Waldbränden steigt weiter

Essen Die erste Woche nach den regulären Osterferien beginnt in Nordrhein-Westfalen freundlich und wolkenlos. Doch es kann stürmisch werden und es herrscht große Trockenheit.

Bei 16 Grad in Ostwestfalen und 21 Grad am Mittelrhein gibt es am Montag viel Sonnenschein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Dazu weht ein mäßiger, zeitweise stark böiger Ost- bis Nordostwind, in der nördlichen Eifel und im Rothaargebirge werden auch stürmische Böen erwartet.

Der Wind hält auch in der Nacht zu Dienstag weiter an. Die Temperaturen sinken dann laut DWD-Prognose auf 7 bis 1 Grad, vor allem in Westfalen kann es auch glatt auf den Straßen werden. Am Dienstag und Mittwoch scheint die Sonne weiterhin den ganzen Tag, dazu steigen die Temperaturen am Dienstag auf 22 Grad und am Mittwoch auf 23 Grad an. Bis zur Wochenmitte bleibt es windig, in freien Lagen ist weiter mit teils stürmischen Böen zu rechnen.