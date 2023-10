Wolkig und trocken Der Herbst zieht ein in NRW – Temperaturen fallen

Zur Wochenmitte wird es in Nordrhein-Westfalen kühler als noch an den Tagen zuvor. Am Mittwoch liegen die Temperaturen zwischen 16 und 19 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Dazu wird es heiter bis wolkig. Regen ist nur vereinzelt möglich. Auch die Nacht bleibt trocken bei Temperaturen von 12 bis 7 Grad.