Wetter herbstlich und sonnig : Sonniger Freitag in Nordrhein-Westfalen erwartet

Sonniger Freitag in Nordrhein-Westfalen erwartet

Ein sonniger Herbsttag erwartet die Mneschen in NRW (Symbolbild). Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Düsseldorf Das Wochenende beginnt in Nordrhein-Westfalen mit überwiegend freundlichem Wetter. Die Sonne kommt heraus, aber auch Regen ist zwischendurch möglich.

Nach etwas Nebel am Morgen wird es am Freitag verbreitet heiter bis sonnig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Die Höchstwerte liegen zwischen 7 und 11 Grad.