Tiefausläufer zieht über NRW : Heftige Schauer und Gewitter möglich

Die Sonne geht in Duisburg hinter einem dunklen Wolkenhimmel unter (Archivbild von März 2020). Foto: dpa/Martin Gerten

Düsseldorf/Essen Das wechselhafte Wetter wird in NRW auch am Wochenende noch bleiben. Noch am Freitag überquert ein Tiefausläufer das Land. Mit teils heftigen Schauern und Gewitter muss vor allem im Westen gerechnet werden..

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Wetter in Nordrhein-Westfalen wird am Wochenende wechselhaft. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD überquert ein Tiefausläufer das Land im Nachmittagsverlauf ostwärts. Bei einer teils frischen westlichen Strömung wird kühle Meeresluft herangeführt, die das Wetter sehr wechselhaft gestaltet.

Bereits am Freitagnachmittag sollen teils kräftige Schauer und auch Gewitter aufziehen. Vor allem am Nachmittag und am Abend muss laut den Experten mit Gewittern gerechnet werden. Dabei ziehen teils stürmische Böen um 70 km/h (Bft 8) über den westlichen Teil des Landes. Örtlich kann auch Starkregen um 15 l/qm in einer Stunde herunter kommen und es könnte hageln. Am Abend klingen die Gewitter dann meist ab und ziehen in Richtung Osten ab. Die Höchstwerte liegen laut DWD zwischen 12 und 16 Grad, im höheren Bergland um 9 Grad. Nachts wird es maximal 8 bis 6 Grad warn, im Bergland bis 3 Grad.

Foto: dpa/Marc Herwig 13 Bilder Dürre, Sonne, Regen - Wetterextreme in NRW 2020

Nach Angaben der DWD-Meteorologen bringt der Samstag einen Mix aus Sonne und Regen bei Temperaturen von 14 bis 17 Grad. Es weht ein mäßiger bis frischer Wind aus Südwest, zeitweise mit starken, vereinzelt stürmischen Böen. Nachmittags sind dann auch kurze Gewitter möglich. In der Nacht zum Sonntag wird es meist nur gering bewölkt oder wolkig und überwiegend niederschlagsfrei. Die Temperaturen kühlen auf 10 bis 6 Grad ab, in Hochlagen bis 4 Grad.