Sonnige Aussichten für NRW Grill anschmeißen – bis zu 28 Grad am 1. Mai

Die Woche startet am Montag heiter bis wolkig bei Höchsttemperaturen zwischen 17 und 21 Grad. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 12 bis 7 Grad. Der Dienstag wird wechselnd bewölkt und im Westen gibt es am Vormittag Regen. Im Tagesverlauf sind auch Gewitter mit Regen und Hagel möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 22 und 26 Grad.