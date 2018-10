Wetter in NRW: Goldener Oktober bleibt - Temperaturen bis 24 Grad

So wird das Wetter in NRW : Goldener Oktober bleibt mit bis zu 24 Grad

Foto: dpa/Ralf Hirschberger Die Blätter der Bäume leuchten in herbstlichen Farben in der tiefstehenden Sonne.

Düsseldorf/Offenbach Die T-Shirts können ganz vorne im Kleiderschrank bleiben, nur morgens muss die Jacke mit: Der Oktober in Nordrhein-Westfalen wird dank Hoch „Viktor“ in den nächsten Tagen golden mit Temperaturen von über 20 Grad.

Sonnig, trocken und warm - so rosig sind die Wetteraussichten für die nächsten Tage in NRW. Am Montag soll die 20-Grad-Marke noch knapp verfehlt werden, doch schon am Dienstag werden es laut Meteorologin Maria Hafenrichter vom Deutschen Wetterdienst (DWD) bis zu 22 Grad.

Noch wärmer wird es am Mittwoch mit bis zu 24 Grad. Einzig am Donnerstagvormittag könne es laut Hafenrichter möglicherweise „ein paar mehr Wolken und wenn es ganz schlecht läuft, auch mal einen Schauer geben“. Auch Richtung Wochenende sei „keine gravierende Veränderung“ in Sicht. Es bleibt zu trocken: „Eine Umstellung zu wechselhaftem Wetter mit nennenswerten Niederschlägen oder gar ein frühwinterliches Intermezzo ist nicht zu erwarten“, sagt Meteorologe Markus Übel vom DWD.



Die Nächte bleiben kühl, so dass es auch flache Nebelfelder vor allem in den Tälern geben soll - Bodenfrost oder ungemütliches Herbstwetter bleibt NRW vorerst noch erspart.

Im Norden von Deutschland bleibt es mit Temperaturen bis 17 Grad etwas kühler. Wo Nebel und Hochnebel sich bis in den Nachmittag halten, bleibt es mit Temperaturen um zehn Grad deutlich kälter. Besonders hartnäckig ist der Nebel entlang der Donau, in der Bodensee-Region sowie an den Flüssen und Seen im Alpenvorland. Nachts sinken die Temperaturen auf drei bis zehn Grad, in der Nordhälfte ist vereinzelt leichter Frost in Bodennähe möglich.

(dpa/irz)