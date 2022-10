Wetter in NRW : „Goldenes Oktoberwetter“ mit Sonne und milden Temperaturen

Düsseldorf Der Herbst zeigt sich in Nordrhein-Westfalen in den kommenden Tagen von seiner schönen Seite. Die Sonne scheint öfter, und es wird warm mit bis zu 23 Grad.

Der Dienstag startet am Morgen mit Nebel mit Sichtweiten von teilweise unter 150 Metern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Anschließend wird der Tag heiter und trocken bei Höchsttemperaturen bis zu 20 Grad. In der Nacht auf Mittwoch sinken die Temperaturen auf bis zu sieben Grad und in Hochlagen kommen Wind und teilweise starken Böen auf, die gegen Ende der Nacht um die 50 Kilometer pro Stunde erreichen können. Stellenweise ist in der Nacht erneut mit Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern zu rechnen.