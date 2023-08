Wetter in NRW Gewitter und Schauer - zwischendrin schwülwarm

Düsseldorf · Der Wetterumschwung kündigt sich am Donnerstagmorgen bereits an: vielerorts ist es regnerisch. Am Donnerstagnachmittag wirde es nach den sonnigen Tagen dann richtig ungemütlich.

24.08.2023, 06:41 Uhr

13 Bilder Tornados, Starkregen, Schnee — Wetterkapriolen in NRW 2023 13 Bilder Foto: dpa/Martin Gerten

Der Morgen startet bewölkt und mit ersten Regenschauern. Laut den Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) muss im Laufe des Tages vereinzelt mit Schauern und teils kräftigen Gewittern gerechnet werden. Die Temperaturen erreichen 27 bis 30 Grad, in Hochlagen maximal 25 Grad. In der Nacht zum Freitag bleibe es bewölkt. Es kühlt auf 15 bis 19 Grad ab. Für Freitag erwarten die DWD-Meteorologen ebenfalls Schauer und Gewitter. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 24 und 27 Grad. Am Samstag bleibt es bedeckt, gebietsweise seien auch einzelne Schauer möglich. Laut DWD erreichen die Temperaturen maximal 23 Grad bei schwachem Wind aus Richtung Südwest.

(top/dpa)