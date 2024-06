Ausblick für NRW So ist die Wetterlage in den kommenden Tagen

Alles grün wohin man schaut - damit ist nicht nur der Blick in den nun wirklich ausreichend gewässerten Garten gemeint, sondern vor allem der auf die Wetterkarte des Deutschen Wetterdienstes: Wo am Dienstag noch viele rote Flecken vor starkem Unwetter warnten, ist die Lage am Mittwoch in fast ganz Deutschland deutlich entspannter und grün gekennzeichnet. Allerdings ist das wohl nur ein vorübergehender Zustand.