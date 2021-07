Wetter in NRW : Gewitter, Regen und etwas Sonnenschein werden erwartet

Ein Regenbogen über Köln: in den kommenden Tagen wird das Wetter sommerlich, aber wechselhaft (Archivbild). Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Zum Start in die Sommerferien wechseln sich in Nordrhein-Westfalen Gewitter mit trockenen Phasen ab. Schon am Samstagabend kann es ungemütlich werden - Starkregen ist möglich.

Ab Samstagabend könne es in der Eifel und im Rheinland Schauer und Gewitter geben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Essen mit. Vereinzelt sei mit Starkregen und Hagel zu rechnen.

Nach zunächst nachlassendem Niederschlag in der Nacht nimmt die Gewitterwahrscheinlichkeit demnach am Sonntag weiter zu. Bei dichten Wolken gibt es dann immer wieder Regenschauer und Gewitter mit Starkregen, teils können in kurzer Zeit bis zu 40 Liter pro Quadratmeter fallen. Auch stürmische Böen und Hagel werden erwartet. Die Höchstwerte liegen am Sonntag zwischen 20 und 25 Grad.

Am Montag wechseln sich laut DWD-Prognose Sonne und Wolken ab, hin und wieder kann es Schauer oder kurze Gewitter geben. Die Temperaturen erreichen bis zu 24 Grad. In der Nacht zum Dienstag ziehen dann von Westen her neue Regenwolken heran und es gibt weitere Schauer.

(top/dpa)