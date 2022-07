Hohe Temperaturen belasten : Bis zu 40 Grad erwartet - Hitzewelle hat NRW erreicht

Foto: dpa/Federico Gambarini 14 Bilder Hitzewelle, Unwetter, Hochwasser - Wetterextreme in NRW 2022

Liveblog Düsseldorf In NRW ist es heiß: Am Montag werden bis zu 39 Grad erwartet, Dienstag kann die 40-Grad-Marke erreicht werden. Das Wetter birgt Gefahren - für Mensch, Tier und Natur. Wir berichten in unserem Newsblog.