Wetter in NRW Frühlinghaft mild - mit Regen und stürmischen Böen

So werden am Montag Höchstwerte zwischen 12 und 14 Grad erreicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Essen mitteilte. In den Hochlagen sind Temperaturen zwischen 8 und 11 Grad möglich. Dazu ist es weiter regnerisch und windig, in den Mittelgebirgen kann es auch stürmische Böen geben.