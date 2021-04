Aprilwinter geht weiter : Der Frühling lässt in NRW auf sich warten

In Wermelskirchen ist ein Streu- und Räumfahrzeug auf schneeglatter Fahrbahn in den Graben gerutscht, umgekippt und auf der Seite liegengeblieben. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Foto: Polizei Bergischer Kreis/dpa

Düsseldorf Zwar steigen die Temperaturen nach dem Schneefall der vergangenen Tage wieder, es bleibt aber tendenziell zu kühl. Dies liegt an einer stabilen Großwetterlage, die Polarluft direkt nach Deutschland führt. Eine Änderung ist nicht in Sicht.

Die gute Nachricht: Mit dem Schnee ist es wohl größtenteils erstmal vorbei. Die schlechte: Der Frühling lässt trotz zuletzt einiger sehr warmer Tage weiter auf sich warten. Denn auch wenn das kommende Wochenende in Nordrhein-Westfalen mit gebietsweise bis zu 14 Grad deutlich milder ausfällt als in den vergangenen Tagen, gehen die Temperaturen in der Woche darauf schon wieder nach unten. Wie tief, ist noch unklar. „Dabei wird es zunächst mal bleiben“, sagt Ines Wiegand, Meteorologin beim Deutschen Wetterdienst (DWD). Eine durchgreifende Wetteränderung ist also vorläufig nicht in Sicht.

Am Mittwochmorgen kam es durch den Schnee vor allem im Berufsverkehr zu etlichen Behinderungen. Immerhin waren im Sauerland und Siegerland laut Wiegand bis zu 20 Zentimeter Neuschnee gefallen, in der Eifel waren es zehn bis 15 Zentimeter, im Bergischen etwa zehn Zentimeter. In Wermelskirchen waren die Helfer des Winterdienstes selbst auf Hilfe angewiesen. Ein Streu- und Räumfahrzeug war in den Graben gerutscht und umgekippt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Info Definition Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist es im April häufiger recht kühl, die Sonne wechselt sich immer wieder rasch mit Schauern und kurzen Gewittern ab, wobei oft noch Schnee, Graupel oder Hagel fallen können. Gründe Die Meere und Polargebiete sind noch recht kalt, in höheren Lagen liegt noch Schnee. Der Winter mag nicht richtig weichen, doch die Sonne steht bereits wieder recht hoch und scheint jeden Tag etwas länger. Wenn dann kalte Polarluft nach Mitteleuropa vordringt, wird sie tagsüber über dem Land erwärmt und labilisiert, so dass Quellwolken und die genannten Wettererscheinungen auftreten.

Im Kreis Warendorf stellte sich ein Sattelschlepper quer, wie die Polizei am Morgen mitteilte. In Datteln am Nordrand des Ruhrgebietes rutschte ein Lkw in einen Graben. Dadurch sei eine Leitplanke beschädigt worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Auch in den Stadtgebieten von Duisburg und Hamm warnten die Beamten vor glatten Kurven und Brücken. In Duisburg seien mehrere Brücken gesperrt worden. Manche Fahrzeuge bekamen Probleme, weil sie schon Sommerreifen aufgezogen hatten.

Foto: dpa/Kay-Helge Hercher 11 Bilder Hochwasser, Eisregen, Schnee - Wetterextreme in NRW 2021

Dabei ist der April meteorologisch gesehen ein Übergangsmonat, in dem immer mit Wetterkapriolen zu rechnen ist. Anfang und Ende des Monats könnten sich beispielsweise von den Temperaturen her deutlich unterscheiden, sagt Wiegand. Daher sei es momentan auch nicht zu kalt, es werde von den meisten Menschen nur so empfunden, weil es in den vergangenen Jahren um diese Zeit eher zu warm gewesen sei. Laut Wetterexperte Frank Böttcher, der regelmäßig den ExtremWetterKongress organisiert, hat der April mit vielen Sonnenstunden und angenehmen 20 Grad in den vergangenen zehn Jahren gefühlt den Mai abgelöst. „Noch vor 30 Jahren wäre der aktuelle April als völlig normal empfunden worden“, sagt Böttcher.

Das aber hat sich geändert. Seit vielen Jahren sei ein typisch launenhafter April nur phasenweise zu beobachten, sagt Björn Goldhausen, Meteorologe bei Wetter Online. „In den vergangenen Jahren gab es sogar sehr trockene Perioden. In einigen Regionen Deutschlands kam in manchen Jahren nur sehr wenig Regen im ganzen Monat zusammen“, sagt Goldhausen. So herrschte 2019 verbreitet große Trockenheit mit Waldbränden. Im Folgejahr war der April der dritttrockenste seit Messbeginn. Vor allem in der zweiten Monatshälfte erinnerte das Wetter in den vergangenen Jahren eher an den Frühsommer als an die aprilwettertypischen Wintereinbrüche. „Oftmals sprach man schon von einem Aprilsommer mit Höchstwerten bis nahe 30 Grad", erläutert der Meteorloge.

Dass es derzeit so anhaltend kalt sei, liege an den Höhenströmungen, erklärt Experte Böttcher. Wenn über Grönland Tiefdruckgebiete liegen, schaufeln diese normalerweise warme Luft aus dem Süden nach Westeuropa. Nun fehlen diese Tiefs aber, und kalte Polarluft strömt aus dem Norden direkt nach Deutschland. Drumherum, etwa in Osteuropa, sei es deutlich milder als bei uns, sagt Böttcher. „Und diese Strömungsmuster sind leider immer sehr hartnäckig.“ Die vorübergehende Wärmephase sei nur eine kurze Unterbrechung gewesen, eine gravierende Veränderung zeichne sich momentan nicht ab. Denn auch über Südosteuropa liegt kalte Luft, wenn die Strömung sich entsprechend drehen würde, bringe das laut Böttcher keine Entspannung.