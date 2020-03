Bis zu 19 Grad : NRW steht sonnige und warme Woche bevor

Düsseldorf Die Menschen in Nordrhein-Westfalen erwarten in der kommenen Woche milde Temperaturen und viel Sonnenschein. Sogar bis zu 19 Grad warm kann es werden.

Bereits am Wochenende zeigte sich in vielen Teilen von Nordrhein-Westfalen die Sonne. Ob auf der Terasse im Garten oder zum Spaziergang im Park: Das frühlingshaftes Wetter lud bereits zum Verweilen im Freien ein. Allerdings wegen der Sicherheitsmaßnahmen wegen des Coronavirus mit 1,50 Meter Abstand zueinander. Was in Düsseldorf geschlossen ist, und wie es an Schulen und Kitas am Montag weitergeht, lesen Sie hier.