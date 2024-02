Verschiebung des Starts in NRW Der Frühling ist schon längst da – dieser Tag markiert den Anfang

Bei der Forsythie ist es laut DWD noch extremer. Demnach wird der Beginn der Forsythienblüte etwa 20 Tage früher als im Durchschnitt schon am 5. März erwartet. Die Apfelblüte und damit der Vollfrühling werden sich wohl ebenfalls nach vorne schieben, im Mittel beginnt diese Phase am 26. April. Die Natur hat also sozusagen einen Vorsprung sowohl vor dem meteorologischen Frühlingsbeginn am 1. März als auch vor dem kalendarischen am 20. März. Auf diesen Tag fällt die sogenannte Tag- und Nachtgleiche, das heißt, die Sonne steht genau senkrecht über dem Äquator. Die meteorologische Einteilung ist eine andere, weil sich ganze Monate besser auswerten lassen und sie laut DWD zudem die klimatische Situation der Jahreszeiten besser widerspiegeln.