Es bleibt angenehm warm : Frühlingswetter mit bis zu 20 Grad in NRW

Essen Das Wetter in NRW bleibt bis zum Ende der Woche hin sonnig. Erst zum neuen Wochenstart könnte es etwas feuchter werden, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes mit Blick auf die kommende Woche.

Das schöne Wetter bleibt den Menschen in NRW noch bis Ende der Woche erhalten. Am Donnerstag können sich zwar vereinzelt Nebelfelder bilden, laut Deutschem Wetterdienst (DWD) lösen sich diese aber schnell auf. Es wird dann sonnig bei Temperaturen um die 20 Grad.

Freitag bleibt das Wetter ähnlich, so die Experten vom DWD. Die Temperaturen gehen aber bis Sonntag fast immer um ein Grad pro Tag runter. So wird am Sonntag mit Temperaturen um die 16 bis 17 Grad gerechnet. Ein leichter östlicher Wind sorgt in manchen Kommunen dafür, dass es einen Hauch wärmer werden kann.