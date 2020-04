Sorge wegen Trockenheit : Frühling bringt schon erste Dürre nach NRW

Ein Traktor zieht eine Staubwolke hinter sich her (Symbolbild). Foto: dpa/Federico Gambarini

Viersen Seit rund vier Wochen hat es kaum geregnet. Die Stadt Viersen geht bereits dazu über, Jungbäume zu bewässern, und hat Bürger aufgerufen, beim Gießen zu helfen. Zudem steigt die Waldbrandgefahr. Entspannung ist nicht in Sicht.

Von Jörg Isringhaus

Erst regnete es ununterbrochen, nun so gut wie gar nicht mehr. Seit Mitte März ist es nicht nur in NRW, sondern bundesweit ungewöhnlich trocken. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) verzeichnet in den vergangenen vier Wochen in NRW einen durchschnittlichen Niederschlag von null bis fünf Litern pro Quadratmeter. Im langjährigen Mittel fallen im März aber rund 70 Liter pro Quadratmeter und im April etwa 60 Liter. „Es ist also ausgesprochen trocken“, sagt DWD-Meteorologe Malte Witt. „Und es sieht nicht so aus, als würde sich in der kommenden Woche daran etwas ändern.“

Die Trockenheit hat Folgen: So hat die Stadt Viersen die Bürger um Gieß-Unterstützung gebeten. „Helfen Sie mit, gönnen Sie den Pflanzen in ihrer Nachbarschaft einen Eimer oder ein paar Gießkannen Wasser. Das Grün wird es Ihnen danken“, appellierte die Verwaltung. Die Städtischen Betriebe seien dabei, einige ihrer Fahrzeuge vom Winterdienst auf Wässerung umzurüsten. Die Jungbäume würden zuerst bewässert und dann gehe es in einer festgelegten Reihenfolge weiter. Grünanlagen im Bereich von Bäumen würden nach Möglichkeit mitbewässert. Aber die Trockenheit der letzten beiden Jahre habe gezeigt, dass die Städtischen Betriebe an die Grenzen des Machbaren kämen.

Auch die Waldbrandgefahr steigt enorm. Die Gefährdung misst der Deutsche Wetterdienst mit zwei Index-Skalen: einem Waldbrandgefahrenindex und einem Graslandfeuerindex. Beide sind in fünf Stufen eingeteilt. Für freie Flächen mit abgestorbenem Gras zeigt die Karte in NRW hauptsächlich gelb (Stufe drei), regional aber auch orange an (Stufe vier). Während im Wald in NRW Stufe drei gilt, herrscht in Brandenburg sowie im nördlichen Sachsen-Anhalt, im östlichen Niedersachsen und am südlichsten Rand Mecklenburg-Vorpommerns Warnstufe vier. Auch der aktuelle Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums zeigt, dass vor allem der Osten Deutschlands unter einer „außergewöhnlichen Dürre“ leidet. In NRW ist die Trockenheit „moderat“ bis „schwer“, je nach Bodentiefe.

Für den Wald ist die Trockenheit fatal. Laut dem aktuellen Waldzustandsbericht der Bundesregierung war der Anteil der Bäume mit gesunden Kronen in Deutschland noch nie so gering wie im vergangenen Jahr. Demnach sind derzeit bereits rund 180.000 Hektar Wald abgestorben. Die anhaltende Dürre in den Vegetationszeiten habe verbreitet zum vorzeitigen Abfallen der Blätter geführt, schreibt das Thünen-Institut für Waldökosysteme in Eberswalde, das den Bericht erstellt hat. „Die Perioden mit Trockenstress haben in den letzten fünf Jahren deutlich zugenommen“, sagte Nicole Wellbrock vom Thünen-Institut. Die Waldwissenschaftlerin rechnet auch für das Jahr 2020 mit keiner Besserung. Geschädigt sind demnach vor allem Fichten, Eichen und Buchen.

Weil in den tieferen Bodenschichten noch genug Wasser vorhanden ist, kommen die Landwirte immerhin noch gut mit der Situation zurecht. „Wir wünschen uns zwar auch Regen“, sagt Lea Piepel von der Landwirtschaftskammer NRW, „aber die Ernte ist noch nicht in Gefahr.“ Die Bestände an Gerste und Weizen würden gut aussehen, auch wenn das Wachstum durch die großen Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht derzeit etwas gehemmt sei. Gemüsebauern aber würden alles, was vor rund zwei Wochen gepflanzt wurde, beispielsweise Salat und Rhabarber, regelmäßig bewässern. Das sei aber durchaus üblich, sagte Piepel.