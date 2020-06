Wetter in NRW : Nach einem warmen Freitag wird es ziemlich ungemütlich

Wetter in NRW

Essen Das lange Wochenende beginnt in Nordrhein-Westfalen wechselhaft und wird dann zunehmend regnerischer. Am Freitag wird es wärmer – danach dann aber ziemlich ungemütlich.

Das sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen. „Hier und da sind auch mal einzelne Schauer und Gewitter möglich.“ Am Donnerstag erreichen die Temperaturen laut DWD-Prognose 17 bis 21 Grad, am Freitag steigen die Werte dann auf 24 bis 29 Grad.