Wetter in NRW : Freitag bis zu 28 Grad warm - Gewitter und Schauer erwartet

Düsseldorf Die Woche nach Pfingsten ist in NRW nass - und wird es auch bleiben. Meteorologen erwarten Gewitter und Starkregen. Zum Wochenende wird es sommerlich warm.

Ab den Abendstunden werde der Regen von Süden her weniger. In der Nacht lockere der Himmel über NRW dann auf.

Am Donnerstag bleibt es laut DWD weitgehend trocken an Rhein und Ruhr. Die Temperaturen liegen Hain zufolge zwischen 22 und 25 Grad.

Am Wochenende werden in NRW weiterhin sommerliche Temperaturen erwartet: 22 bis 25 Grad. „Der Samstag wird bewölkter und bringt am Morgen einzelne, schauerartige Gewitter und vereinzelt auch Starkregen“, sagt Sophie Hain. Das Wetter am Sonntag werde ähnlich wie am Samstag.