Nach anhaltender Trockenheit : Endlich Regen in NRW

Essen In der kommenden Woche wird es regnerisch in NRW. Vereinzelt kann es auch Gewitter mit Starkregen geben. Die Temperaturen bleiben jedoch mild.

In den kommenden Tagen wird das Wetter in Nordrhein-Westfalen weiter wechselhaft mit zunehmenden Schauern. Der Dienstag beginnt zunächst noch sonnig, wie der Deutsche Wetterdienst (DW) am Morgen in Essen mitteilte. Im Tagesverlauf ziehen Wolken auf, im Bergland kann es vereinzelt Schauer geben. Verbreitet bleibt es aber trocken bei Höchstwerten zwischen 27 und 31 Grad.