Wetter in NRW : Die kurze Hitze kommt nochmal

Düsseldorf Die gute Nachricht vorweg: Ganz so heiß wie in den vergangenen Wochen wird es nicht. Trotzdem können die Temperaturen im Land wieder über 30 Grad klettern.

Das Wetter in Nordrhein-Westfalen zeigt sich zur Wochemitte von seiner wechselhaften Seite. Wenn sich der Nebel aufgelöst hat, wird es am Mittwoch teils heiter, teils wolkig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Es bleibe meist trocken. Über dem Bergland seien aber auch vereinzelte kurze Schauer möglich. Die Höchsttemperatur liegen zwischen 24 und 28 Grad.

Dann zeigt der Sommermonat August nochmal, was er an Temperaturen noch drauf hat. Zwar wird es nicht mehr so heiß wie in den vergangenen Wochen, trotzdem kann die Temperatur an manchen Orten des Landes wieder über 30 Grad hoch klettern.