Wetteraussichten : Es wird heiß in NRW

Düsseldorf/Essen Bereits am Freitag gab es einen Vorgeschmack auf das, was das Augustwetter noch auf Lager hat. Zum Ende der letzten Ferienwoche wird es nochmal heiß in NRW.

Am vergangenen Freitag kletterte das Thermometer in vielen NRW-Städten deutlich über 30 Grad. Mindestens genauso warm könnte es auch zum Ende dieser Woche wieder werden.

Die Woche beginnt jedoch zunächst mit ein paar Wolken und vereinzelten Schauern am Montagnachmittag. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mit. Demnach liegen die Höchsttemperaturen zwischen 19 und 24 Grad. Es weht lediglich ein schwacher bis mäßiger Wind aus Richtung West bis Nordwest.

In der Nacht zum Dienstag wird es dann wechselnd bewölkt, laut den Wetterexperten des DWD klingen die Schauer allmählich ab. Die Tiefsttemperaturen liegen in der Nacht zwischen 10 und 13 Grad, im höheren Bergland können die Temperaturen auch auf 9 Grad sinken.

Am Dienstag wird es laut Wetterprognose wechselnd bewölkt, es muss nur noch vereinzelt im Land mit Schauern gerechnet werden. Diese lassen laut den Meteorologen im Tagesverlauf auch nach und vom Rheinland her heitert es zunehmend auf. Die Höchstwerte liegen Dienstag zwischen 19 bis 24 Grad.

Am Mittwoch lässt sich die Sonne bereits wieder deutlich länger blicken. Es gibt voraussichtlich nur wenig Wolken, die zudem sehr hoch liegen. Mit Regen muss an diesem Tag nicht mehr gerechnet werden. Die Temperaturen klettern zur Mitte der Woche hin bereits auf 25 bis 30 Grad. Dabei weht laut DWD ein schwacher bis mäßiger wind aus südwestlichen Richtungen.

In der Nacht zum Donnerstag ist es verbreitet klar, die Temperaturen sinken auf 17 bis 13 Grad, im höheren Bergland auf rund 9 Grad.

Am Donnerstag dreht der Sommer nochmal richtig auf mit Temperaturen bis zu 34 Grad. Auch in Hochlagen klettert das Thermometer auf rund 28 Grad. Es weht ein schwacher Wind aus südost. Auch die Nacht zum Freitag bleibt klar und niederschlagsfrei. Laut den Prognosen sieht die Wetterlage stabil aus. Trotzdem kann es zum Wochenende hin vereinzelt zu Gewittern kommen. Bereits am vergangenen Samstag waren teils stärkere Gewitter vorausgesagt, diese blieben in NRW jedoch weitestgehend aus.

