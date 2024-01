Wetter in NRW Gute Chancen auf Schnee am Wochenende

Trockene Kälte und jede Menge Sonne: Der Winter zeigt sich nach wochenlangem Regenwetter in Nordrhein-Westfalen von seiner besten Seite. „Man dachte ja schon, man muss eine Suchmeldung nach der Sonne aufgeben“, sagt ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Dienstagmorgen. Es lohnt sich, die dicken Winterpullover im Schrank nach vorn zu holen: Es bleibt die ganze Woche knackig kalt und niederschlagsfrei. Am heutigen Dienstag liegen die Höchstwerte zwischen minus drei Grad in Ostwestfalen-Lippe und Temperaturen um den Gefrierpunkt im Rheinland. Im Hochsauerland gibt es teils starke stürmische Böen. In der Nacht zum Mittwoch sinken die Temperaturen auf minus sechs bis minus neun Grad. Der Mittwoch zeigt sich wolkenlos, nur vereinzelt ziehen dünne Schleierwolken durch. Die Höchstwerte liegen laut DWD zwischen minus 4 und minus 1 Grad, lediglich entlang des Rheins werden es 0 bis 2 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost bis Ost.