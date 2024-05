Wetter in NRW Erst noch Sonne – dann zunehmend Regen

Der Dienstag startet sonnig. Im weiteren Tagesverlauf erwarten die Wetterexperten Regen und Gewitter bei Höchsttemperaturen zwischen 25 und 29 Grad. Auch am Mittwoch ist es in Westfalen zunächst noch heiter, dann kommen aus dem Südwesten Regen und Gewitter auf, die bis in die Nacht anhalten können. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 21 und 25 Grad. Am Donnerstag gibt es laut Prognosen bei gleichbleibenden Temperaturen schauerartigen Regen und Gewitter.