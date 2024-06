Wetter in NRW Gewitter und Saharastaub angesagt — und ein bisschen Sommer

Als wäre nicht schon genug los in der Atmosphäre, weht derzeit auch wieder eine Wolke mit Staub aus der Sahara nach Mitteleuropa. Im Mittelmeerraum sei die Wolke schon angekommen, sagt Meteorologe Kärger, und breite sich nun langsam nach Norden aus. Am Donnerstag erreiche sie den Alpenraum, am Freitag sei wohl vor allem Süddeutschland betroffen. Großartigen Einfluss auf das Wetter, vor allem in Nordrhein-Westfalen, verspricht sich Kärger davon nicht. „Es könnte ein wenig Schleierbewölkung geben, das fällt bei dem allgemeinen Wolkenaufkommen aber nicht weiter auf“, sagt der Meteorologe. Zudem sei die Konzentration des Staubs im Vergleich zu den letzten Wolken, die auch in NRW den Himmel gelblich eintrübten, sehr gering. In der kommenden Woche soll der Staub auf jeden Fall kein Thema mehr sein, wenn der Sommer kurz den Turbo anwirft.