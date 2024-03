Es wird warm Endlich wieder T-Shirt-Wetter in NRW

Am Montag sollten die Menschen in NRW noch einen Regenschirm zur Hand haben: Schauer sind möglich, auch Gewitter bei bis zu 15 Grad. Dienstag und Mittwoch bleibt es wolkig mit Aufheiterungen, Regen ist weiterhin nicht ausgeschlossen. Am Dienstag werden bis zu 17 Grad erreicht, am Mittwoch dann noch mehr. Abends und in der Nacht bleibt es in der kommenden Woche im Tiefland noch frisch bei um die sechs Grad. „Zum Ende der Woche wird es dann tendenziell wieder nasser und kälter“, sagte ein Meteorologe des DWD am Sonntag in Essen.