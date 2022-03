Endlich Frühling : In dieser Woche wird es in NRW sonnig und warm

Wer es noch nicht getan hat: Das erste Eis darf draußen geschleckt werden. Foto: dpa/Jonas Güttler

Essen Die vergangene Woche zeigte bereits ihre sonnige Seite. Auch in den kommenden Tagen bleibt das so. Dazu wird es wärmer - bis zu 17 Grad sind in NRW möglich.

Es bleibt sonnig in der neuen Woche in Nordrhein-Westfalen. Jeden Tag soll es wärmer werden, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes am Montag mitteilte. Zum Wochenbeginn liegen die Temperaturen zunächst noch zwischen sechs und neun Grad. Ab Dienstag steigen sie den Angaben zufolge dann in den zweistelligen Bereich.

Laut DWD sind am Donnerstag in Nordrhein-Westfalen sogar bis zu 17 Grad möglich. In den Nächten gebe es allerdings weiterhin leichten Frost, so der Meteorologe.

(ldi/dpa)